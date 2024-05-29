Об этом президент Украины заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Лиссабоне 28 мая.
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Защита неба как приоритет
Зеленский, в частности, говорил о необходимости принятия двусторонних соглашений по безопасности, которые предусматривают долгосрочные обязательства государств о поставках военной помощи. По словам главы государства, приоритетом сейчас является противовоздушная оборона.
Президент добавил, что среди этих соглашений по безопасности есть договоренность со странами, у которых есть системы противовоздушной обороны.
Что касается, например, Испании, там я обратил бы на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительное ПВО по конкретным системам и конкретным ракетам,
– сказал Зеленский на пресс-конференции.
В то же время глава государства уточнил, что не хочет раскрывать детали, пока эти системы не доставили в Украину.
Зарубежные визиты Зеленского: последние новости
- 28 мая президент Украины также прибыл в Бельгию с официальным визитом. Премьер-министр страны Александр Де Кроо и Зеленский подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.
- Во время своего визита в Бельгию Владимир Зеленский успел осмотреть истребители F-16. Именно эти самолеты должна передать нашему государству бельгийская сторона. В целом Украина от Бельгии должна получить 30 истребителей типа F-16. Первые самолеты должны прибыть уже до конца 2024 года.
- Днем ранее, 27 мая, Владимир Зеленский прибыл в Мадрид. Там президент Украины и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Испания стала десятым государством, которое подписало такое двустороннее соглашение с Украиной.
- Во время официального визита гарант Украины имел аудиенцию у короля Испании Фелипе VI. Зеленский на аудиенции поблагодарил за усилия Испании в сфере гуманитарной помощи Украине и поддержку украинских граждан, которых она приютила.