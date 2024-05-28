Об этом президент Украины заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Владимир Зеленский отмечает, что идти надо также и дипломатическим путем, передает 24 Канал.

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Как достичь мира в войне

Зеленский отметил, что Украина должна также идти дипломатическим путем, чтобы война не длилась десятилетиями. Президент добавил, что сейчас Украина предложила собственное видение дипломатического пути.

Так, Украина инициировала глобальный Саммит мира, который состоится 15 – 16 июня в Швейцарии. Зеленский отмечает, что именно эта площадка станет прекрасной возможностью продемонстрировать свою позицию относительно войны.

Если ты хочешь мир, то давай встречаться на площадке Саммита мира. Абсолютно справедливо, что эту площадку готовим мы вместе с другими партнерами, потому что война у нас. Инициатива должна быть у нас, потому что мы жертва. На нас напали, нас убивают,

– подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что на Саммите мира лидер каждой страны мира может предложить свои идеи по окончанию и решению войны.

Зеленский о Саммите мира и участии США

На конференции Зеленский также отреагировал на то, что президент США Джо Байден, возможно, не будет лично присутствовать на Саммите мира в Швейцарии. Президент подчеркнул, что в случае, если это произойдет, то Путин будет аплодировать стоя такому решению.

Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в США. Неприсутствие его (Джо Байдена – 24 Канал) – этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, причем стоя,

– заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, наше государство также ожидает ответа относительно присутствия на саммите от Китая, Бразилии и нескольких африканских стран.