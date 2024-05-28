Об этом Зеленский подробнее рассказал во вторник, 28 мая, на пресс-конференции в Брюсселе, информирует 24 Канал.
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"Не очень сильное решение"
Украинский гарант отметил, что очень хотел бы, чтобы на саммите в Швейцарии лично присутствовал президент Байден.
Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки,
– подчеркнул Зеленский.
Президент Украины добавил, что сейчас будет Саммит мира, который организует весь мир, "а потом будет что-то, что попытается сделать Россия". Он считает, что присутствие Байдена нужно на Саммите мира, нужно другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки.
Неприсутствие его (Джо Байдена – 24 Канал) – этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, причем стоя,
– добавил Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, наше государство также ожидает ответа относительно присутствия на саммите от Китая, Бразилии и нескольких африканских стран.
Саммит мира: последние новости
- На пресс-конференции в понедельник, 27 мая, в Мадриде во время визита в Испанию президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 90 стран подтвердили свое участие в Саммите мира в Швейцарии в июне.
- Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая обратился к президенту США Джо Байдену и китайскому лидеру Си Цзиньпину в воскресенье с просьбой принять участие в Саммите мира. В своем англоязычном видео украинский глава выступил на фоне разрушенной 23 мая россиянами типографии в Харькове
- Что же касается США, то журналисты заявили, что Соединенные Штаты будут представлены на Саммите мира, однако пока неизвестно, на каком уровне.