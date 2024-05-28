Об этом Зеленский подробнее рассказал во вторник, 28 мая, на пресс-конференции в Брюсселе, информирует 24 Канал.

Смотрите также Чтобы подписать соглашения по безопасности: Зеленский готовится к визиту в еще 2 страны

"Не очень сильное решение"

Украинский гарант отметил, что очень хотел бы, чтобы на саммите в Швейцарии лично присутствовал президент Байден.

Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что сейчас будет Саммит мира, который организует весь мир, "а потом будет что-то, что попытается сделать Россия". Он считает, что присутствие Байдена нужно на Саммите мира, нужно другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки.

Неприсутствие его (Джо Байдена – 24 Канал) – этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, причем стоя,

– добавил Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, наше государство также ожидает ответа относительно присутствия на саммите от Китая, Бразилии и нескольких африканских стран.

Саммит мира: последние новости