Украинский лидер решил не останавливаться только на Испании. Так, утром 28 мая Владимир Зеленский посетит Бельгию и Португалию. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Какова цель визита
Владимир Зеленский посетит Бельгию, где в частности, встретится с главой правительства страны Александером де Кроо для подписания двустороннего соглашения по безопасности для нашего государства. Однако это еще не все.
Президент посетит авиабазу, где проходят учения украинских летчиков на истребителях F-16, которые по предварительным прогнозам, от некоторых стран Украина получит уже летом 2024 года. Также там глава государства пообщается с пилотами.
Напомним, что собственно в Бельгии пообещали по возможности предоставить нашей стране первые самолеты ориентировочно до конца 2024 года.
Что говорят об этом СМИ
Бельгийские СМИ пишут, что Владимир Зеленский также встретится с королем страны Филиппом I и главой оборонного ведомства Людивином Дедондером. Они будут разговаривать о военной поддержке Украины в войне с Россией со стороны Бельгии.
Там добавляют, что визит должен быть еще 2 недели назад, однако его отменили в связи с обострением ситуации на фронте, в частности, из-за усиления российского наступления на Харьковском направлении, который начался 10 мая.
Украинский лидер приезжает в Брюссель уже в четвертый раз. Во время предыдущих визитов он выступал в бельгийском и европейском парламентах, а также был принят королем Филиппом и премьер-министром страны.
Бельгия – это еще не все
Канцелярия португальского президента Марселу Ребелу де Соузи сообщила, что украинский лидер в этот же день посетит Португалию по приглашению руководства этой страны.
Там подчеркнули, что визит Зеленского "является частью совместного намерения углубить замечательные отношения между двумя государствами с особым упором на укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны".
Он также позволит подтвердить приверженность Португалии суверенитету и территориальной целостности Украины, а также политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке Киева,
– говорится в сообщении.
Зеленский, согласно обнародованной информации, проведет рабочие встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и, соответственно, будет принят президентом Марселу Ребелу де Соузой.
Накануне Зеленский посетил Испанию
- По данным агентства Europa Press, Зеленский должен был приехать в Испанию 17 мая. Украинского руководителя должен был принять король Филипп VI в Королевском дворце в испанской столице. Однако в конце концов в СМИ начали писать, что Зеленский отменил свои зарубежные визиты.
- Уже в понедельник, 27 мая, Владимир Зеленский прибыл в Мадрид. На встрече планировали обсудить продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи и тренировки украинских военных.
- Так и произошло, поскольку во время встречи в Мадриде президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.