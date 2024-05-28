Украинский лидер решил не останавливаться только на Испании. Так, утром 28 мая Владимир Зеленский посетит Бельгию и Португалию. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Какова цель визита

Владимир Зеленский посетит Бельгию, где в частности, встретится с главой правительства страны Александером де Кроо для подписания двустороннего соглашения по безопасности для нашего государства. Однако это еще не все.

Президент посетит авиабазу, где проходят учения украинских летчиков на истребителях F-16, которые по предварительным прогнозам, от некоторых стран Украина получит уже летом 2024 года. Также там глава государства пообщается с пилотами.

Напомним, что собственно в Бельгии пообещали по возможности предоставить нашей стране первые самолеты ориентировочно до конца 2024 года.

Что говорят об этом СМИ

Бельгийские СМИ пишут, что Владимир Зеленский также встретится с королем страны Филиппом I и главой оборонного ведомства Людивином Дедондером. Они будут разговаривать о военной поддержке Украины в войне с Россией со стороны Бельгии.

Там добавляют, что визит должен быть еще 2 недели назад, однако его отменили в связи с обострением ситуации на фронте, в частности, из-за усиления российского наступления на Харьковском направлении, который начался 10 мая.

Украинский лидер приезжает в Брюссель уже в четвертый раз. Во время предыдущих визитов он выступал в бельгийском и европейском парламентах, а также был принят королем Филиппом и премьер-министром страны.

Бельгия – это еще не все

Канцелярия португальского президента Марселу Ребелу де Соузи сообщила, что украинский лидер в этот же день посетит Португалию по приглашению руководства этой страны.

Там подчеркнули, что визит Зеленского "является частью совместного намерения углубить замечательные отношения между двумя государствами с особым упором на укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны".

Он также позволит подтвердить приверженность Португалии суверенитету и территориальной целостности Украины, а также политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке Киева,

– говорится в сообщении.

Зеленский, согласно обнародованной информации, проведет рабочие встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и, соответственно, будет принят президентом Марселу Ребелу де Соузой.

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