Это соглашение предусматривает поставку значительного количества военной техники, включая ракеты Patriot и боевые танки Leopard, а также широкий ассортимент продукции, изготовленной исключительно испанской промышленностью. Заметим, что этот визит должен был состояться еще несколько недель назад, впрочем, Зеленский отложил его из-за наступления России на Харьковщине.

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Зеленский рассказал детали своего визита

Зеленский прибыл в Мадрид: смотрите видео

Прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение по безопасности и провести переговоры с Премьер-министром Педро Санчесом,

– заявил президент.

Зеленский сообщил, что на встрече также планируют обсудить продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи и тренировки украинских военных.

"Впереди у нас два саммита: Саммит мира и Саммит Европейского совета. Согласуем наши шаги, чтобы каждый из них дал конкретные результаты. Также буду принят Его Величеством Королем Фелипе VI и встречусь с председателями палат и фракций испанского парламента", – сообщил глава государства.

Зеленский в Мадриде / Фото Владимира Зеленского