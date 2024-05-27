Объявить о новом пакете военной помощи Киеву планируют 27 мая во время визита Владимира Зеленского в Мадрид.
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Что известно о новой помощи от Испании
Президент Украины во время визита в Испанию подпишет с премьером Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности. Именно оно, по данным издания, и предусматривает поставки военной техники в Украину.
Иностранные журналисты написали, что украинские военные получат ориентировочно:
- 10 зенитных ракет Patriot,
- 19 танков Leopard 2A4,
- средства борьбы с дронами,
- артиллерийские боеприпасы,
- портативные ракетные пусковые установки.
Издание отметило, что соглашение предусматривает контракты для испанской оборонной промышленности, поскольку военная техника будет производиться испанскими компаниями. В частности, оружие для Украины будут производить:
- TRC,
- Indra,
- Escribano,
- Uro,
- Expal или Instalaza.
Заметьте Испания анонсировала новый пакет помощи: не обошлось и без танков Leopard
Что этому предшествовало
- 15 мая 2024 года иностранные журналисты написали, что Владимир Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за ситуации на фронте. Ведь 10 мая Россия начала наступать на севере Харьковской области.
- Впоследствии пресс-секретарь президента Сергей Никифоров объяснил, что Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения.
- Уже 25 мая иностранные СМИ писали, что источники в команде, которая готовит встречу Зеленского в Мадриде, заявили: 26 мая днем президент Украины прибудет в столицу Испании, 27 мая он встретится с Его Величеством Королем Филиппом VI.
- Кстати, эта поездка является первым двусторонним визитом Владимира Зеленского в Испанию.