Объявить о новом пакете военной помощи Киеву планируют 27 мая во время визита Владимира Зеленского в Мадрид.

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Что известно о новой помощи от Испании

Президент Украины во время визита в Испанию подпишет с премьером Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности. Именно оно, по данным издания, и предусматривает поставки военной техники в Украину.

Иностранные журналисты написали, что украинские военные получат ориентировочно:

  • 10 зенитных ракет Patriot,
  • 19 танков Leopard 2A4,
  • средства борьбы с дронами,
  • артиллерийские боеприпасы,
  • портативные ракетные пусковые установки.

Издание отметило, что соглашение предусматривает контракты для испанской оборонной промышленности, поскольку военная техника будет производиться испанскими компаниями. В частности, оружие для Украины будут производить:

  • TRC,
  • Indra,
  • Escribano,
  • Uro,
  • Expal или Instalaza.

Заметьте Испания анонсировала новый пакет помощи: не обошлось и без танков Leopard

Что этому предшествовало

  • 15 мая 2024 года иностранные журналисты написали, что Владимир Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за ситуации на фронте. Ведь 10 мая Россия начала наступать на севере Харьковской области.
  • Впоследствии пресс-секретарь президента Сергей Никифоров объяснил, что Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения.
  • Уже 25 мая иностранные СМИ писали, что источники в команде, которая готовит встречу Зеленского в Мадриде, заявили: 26 мая днем президент Украины прибудет в столицу Испании, 27 мая он встретится с Его Величеством Королем Филиппом VI.
  • Кстати, эта поездка является первым двусторонним визитом Владимира Зеленского в Испанию.