Оголосити про новий пакет військової допомоги Києву планують 27 травня під час візиту Володимира Зеленського до Мадрида.

Дивіться також Якщо не захочуть бути її частиною: Зеленський назвав найближчі цілі Росії серед країн

Що відомо про нову допомогу від Іспанії

Президент України під час візиту в Іспанію підпише з прем'єром Педро Санчесом двосторонню угоду про безпеку. Саме вона, за даними видання, й передбачає постачання військової техніки в Україну.

Іноземні журналісти написали, що українські військові отримають орієнтовно:

10 зенітних ракет Patriot,

19 танків Leopard 2A4,

засоби боротьби з дронами,

артилерійські боєприпаси,

портативні ракетні пускові установки.

Видання зазначило, що угода передбачає контракти для іспанської оборонної промисловості, оскільки військова техніка вироблятиметься іспанськими компаніями. Зокрема, зброю для України виготовлятимуть:

TRC,

Indra,

Escribano,

Uro,

Expal або Instalaza.

Зауважте Іспанія анонсувала новий пакет допомоги: не обійшлося й без танків Leopard

Що цьому передувало