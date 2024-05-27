Оголосити про новий пакет військової допомоги Києву планують 27 травня під час візиту Володимира Зеленського до Мадрида.
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Що відомо про нову допомогу від Іспанії
Президент України під час візиту в Іспанію підпише з прем'єром Педро Санчесом двосторонню угоду про безпеку. Саме вона, за даними видання, й передбачає постачання військової техніки в Україну.
Іноземні журналісти написали, що українські військові отримають орієнтовно:
- 10 зенітних ракет Patriot,
- 19 танків Leopard 2A4,
- засоби боротьби з дронами,
- артилерійські боєприпаси,
- портативні ракетні пускові установки.
Видання зазначило, що угода передбачає контракти для іспанської оборонної промисловості, оскільки військова техніка вироблятиметься іспанськими компаніями. Зокрема, зброю для України виготовлятимуть:
- TRC,
- Indra,
- Escribano,
- Uro,
- Expal або Instalaza.
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Що цьому передувало
- 15 травня 2024 року іноземні журналісти написали, що Володимир Зеленський скасував візити в Іспанію та Португалію через ситуацію на фронті. Адже 10 травня Росія почала наступати на півночі Харківської області.
- Згодом речник президента Сергій Никифоров пояснив, що Володимир Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення.
- Вже 25 травня іноземні ЗМІ писали, що джерела у команді, яка готує зустріч Зеленського у Мадриді, заявили: 26 травня вдень президент України прибуде в столицю Іспанії, 27 травня він зустрінеться з Його Величністю Королем Філіпом VI.
- До речі, ця поїздка є першим двостороннім візитом Володимира Зеленського до Іспанії.