Журналісти іспанського видання Cadena SER зазначили, що президент України мав раніше приїхати в Мадрид. Однак скасував цей візит через воєнну ситуацію в нашій державі.

До теми Зеленський поїде до Мадрида, щоб підписати безпекову угоду з Іспанією, – ЗМІ

Зеленський усе ж поїде у Мадрид з візитом

Іспанські журналісти, з посиланням на власні джерела у команді, яка готує зустріч Зеленського у Мадриді, зазначили, що український очільник прибуде в столицю Іспанії 26 травня вдень. А вже 27 травня має зустрітися з Його Величністю Королем Філіпом VI.

У виданні підкреслили, що зустріч Зеленського з іспанським королем ще не включена в офіційний порядок денний, але, згідно з цими джерелами, ця зустріч вже остаточно узгоджена. Крім того, президент України має зустрітися з прем'єр-міністром Педро Санчесом, з яким він мав підписати двосторонню безпекову угоду між Іспанією та Україною.

Варто зазначити, що це перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії. Хоча у жовтні 2023 року український президент був у Гранаді на саміті Європейського Союзу в межах іспанського головування в ЄС.

Президент України мав поїхати в Іспанію, але скасував візит