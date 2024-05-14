Агентство Europa Press повідомило про приїзд українського лідера та назвало дату. За даними видання, Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Іспанії вже цієї п'ятниці, 17 травня.

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Зеленський прибуде до Іспанії

Відомо, що королівський дім Іспанії анонсував лише про прийняття Зеленського Феліпе VI в Королівському палаці. Зауважимо, що станом на зараз, офіційно невідомо, чи матиме український лідер інші зустрічі в Іспанії.

Водночас напередодні El País заявила, що Зеленський зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише нову двосторонню угоду про безпеку. Йдеться про перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії.

Чи справді підпишуть безпекову угоду

Як повідомляли ЗМІ, майбутня угода про безпеку між лідерами Санчесом і Зеленським буде аналогічною тим договорам, які вже були укладені між Києвом і такими країнами, як Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Данія та Канада.

Угода має на меті забезпечити постійну військову підтримку України й стати сходинкою на шляху до набуття повноправного членства в НАТО і ЄС. За даними джерел, переговори щодо безпекової угоди між Україною й Іспанією розпочалися на початку березня 2024 року та вже були успішно завершені.

Очікується, що угода отримає схвалення Ради міністрів Іспанії, однак вона не буде представлена на ратифікацію Конгресу через відсутність у неї правового статусу міжнародного договору. Двостороння угода про безпеку між Іспанією та Україною спрямована на посилення стабільності та передбачуваності військової підтримки, яку Іспанія надає Києву.

Ця підтримка включає постачання зброї, підготовку понад 4 000 солдатів у Навчально-координаційному центрі в Толедо, а також надання медичної допомоги численним пораненим у військовому госпіталі в Сарагосі.

Іспанія також зобов'язана буде надавати довгострокову військову підтримку Україні, зокрема, постачання зброї, підготовку Збройних Сил України, співпрацю у розвитку оборонної промисловості країни, а також обмін розвідувальною інформацією та інформацією з питань кібербезпеки.