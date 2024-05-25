Журналисты испанского издания Cadena SER отметили, что президент Украины должен был ранее приехать в Мадрид. Однако отменил этот визит из-за военной ситуации в нашем государстве.
К теме Зеленский поедет в Мадрид, чтобы подписать соглашение по безопасности с Испанией, – СМИ
Зеленский все же поедет в Мадрид с визитом
Испанские журналисты, со ссылкой на собственные источники в команде, которая готовит встречу Зеленского в Мадриде, отметили, что украинский глава прибудет в столицу Испании 26 мая днем. А уже 27 мая должен встретиться с Его Величеством Королем Филиппом VI.
В издании подчеркнули, что встреча Зеленского с испанским королем еще не включена в официальную повестку дня, но, согласно этим источникам, эта встреча уже окончательно согласована. Кроме того, президент Украины должен встретиться с премьер-министром Педро Санчесом, с которым он должен был подписать двустороннее соглашение по безопасности между Испанией и Украиной.
Стоит отметить, что это первый двусторонний визит Зеленского в Испанию. Хотя в октябре 2023 года украинский президент был в Гранаде на саммите Европейского Союза в рамках испанского председательства в ЕС.
Президент Украины должен был поехать в Испанию, но отменил визит
- Журналисты испанского издания El Pais 13 мая писали, что Владимир Зеленский должен был в ближайшие дни поехать в Мадрид с официальным визитом. Там президент Украины должен был подписать соглашение по безопасности с премьер-министром страны Педро Санчесом.
- По данным агентства Europa Press, Зеленский должен был приехать в Испанию 17 мая. Украинского руководителя должен был принять король Филипп VI в Королевском дворце в испанской столице.
- Однако в конце концов в СМИ начали писать, что Зеленский отменил свои зарубежные визиты в ряд стран из-за обострения военной ситуации в Украине с наступлением врага на севере Харьковской области. В то же время в комментарии 24 Каналу представитель Зеленского Сергей Никифоров отметил, что президент никогда не заявлял о своих намерениях посетить Испанию. А потом добавил, что президент Украины дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения.