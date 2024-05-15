Как отмечает CNN Portugal, Зеленский отложил визиты за границу из-за ситуации на севере Харьковщины.
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Что говорят в СМИ
Так, вчера Europa Press со ссылкой на Королевский дворец Испании, сообщило, что Владимир Зеленский 17 мая посетит Мадрид, где его примет сам король Фелипе VI. Отмечается, что между лидерами стран запланировано подписание соглашения о гарантиях безопасности, которая будет включать поставки оружия, сотрудничество в оборонной сфере и разведке.
Впрочем, уже сегодня появилась информация о том, что президент перенес поездки в Испанию и Португалию. Причиной тому стала внутренняя ситуация в Украине, в частности сложная обстановка на нескольких линиях фронта. На фоне обострения российского наступления поездка на Пиренейский полуостров выглядела бы нецелесообразной.
Как отреагировали в Офисе президента
В комментарии 24 Каналу представитель Зеленского Сергей Никифоров отметил, что президент никогда не анонсировал о своих намерениях посетить Испанию и Португалию.
Ранее иностранные издания указывали, что в правительстве не комментируют возможные визиты украинского лидера за границу по соображениям безопасности.
Визит Блинкена в Киев: что известно
- Вчера, 14 мая, в украинскую столицу прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.
- Президент заявил госсекретарю США, что Украина нуждается как минимум в двух Patriot для защиты Харьковской области.
- Политики обсудили, как быстрее всего поставить оружие защитникам в рамках ранее объявленных пакетов.
- Представитель внешнеполитического ведомства США сообщил, что часть американской помощи уже прибыла в Украину, а другая часть еще в пути.
- Зеленский и Блинкен подняли тему подготовки к Глобальному саммиту мира. Президент надеется на участие США и помощь Вашингтона в привлечении максимально возможного числа стран.