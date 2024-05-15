Как отмечает CNN Portugal, Зеленский отложил визиты за границу из-за ситуации на севере Харьковщины.

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Что говорят в СМИ

Так, вчера Europa Press со ссылкой на Королевский дворец Испании, сообщило, что Владимир Зеленский 17 мая посетит Мадрид, где его примет сам король Фелипе VI. Отмечается, что между лидерами стран запланировано подписание соглашения о гарантиях безопасности, которая будет включать поставки оружия, сотрудничество в оборонной сфере и разведке.

Справка: В настоящее время Украина уже подписала двусторонние соглашения о безопасности с девятью странами. Среди них: Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия и Латвия. Кроме того, Зеленский заявлял о готовящемся тексте соглашения с США.

Впрочем, уже сегодня появилась информация о том, что президент перенес поездки в Испанию и Португалию. Причиной тому стала внутренняя ситуация в Украине, в частности сложная обстановка на нескольких линиях фронта. На фоне обострения российского наступления поездка на Пиренейский полуостров выглядела бы нецелесообразной.

Обратите внимание! 10 мая россияне совершили прорыв границы на севере Харьковщины, захватив ряд населенных пунктов.

Как отреагировали в Офисе президента

В комментарии 24 Каналу представитель Зеленского Сергей Никифоров отметил, что президент никогда не анонсировал о своих намерениях посетить Испанию и Португалию.

Ранее иностранные издания указывали, что в правительстве не комментируют возможные визиты украинского лидера за границу по соображениям безопасности.

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