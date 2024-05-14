Во вторник, 14 мая, глава государства акцентировал на важности поставки систем ПВО со стороны США для защиты Харьковской области после приезда Энтони Блинкена. Кроме того, Зеленский отметил обсуждение соглашения по безопасности с Вашингтоном. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на брифинг.
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Переговоры Блинкена и Зеленского
Вспомнил украинский лидер и о подготовке к мирному саммиту, который состоится в июне. Однако, очевидно, в приоритете пока – поставки вооружения для защиты неба и обсуждение договоренностей по безопасности с Вашингтоном.
Во-первых, решение по пакету – для нас является ключевым, чтобы он прибыл как можно скорее. Во-вторых, противовоздушная оборона. Это самый большой наш дефицит. Я думаю, что это самая большая проблема. Нам надо два Patriot для Харьковской области,
– сказал Зеленский.
В то же время представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что часть американской помощи уже прибыла в Украину, а другая часть – еще в пути, она позволит изменить ситуацию. Собственно, речь идет о программах из 60-миллиардного пакета поддержки.
Перед нами стоит ряд важнейших вопросов на предстоящие месяцы, и мы хотим быть уверены, что вместе со многими другими партнерами, мы сделаем эти следующие месяцы успешными. Мы справимся с проблемами, которые мы имеем, и что мы преодолеваем их все и делаем это вместе,
– констатировал Блинкен.
Больше о приезде госсекретаря США
- Энтони Блинкен прибыл в Киев 14 мая с необъявленным визитом. Как отмечали в издании Reuters, чтобы продемонстрировать солидарность Соединенных Штатов Америки с Украиной на фоне обострения ситуации на Харьковщине.
- Продолжаются ожесточенные бои в районе города Волчанск, что на севере Харьковской области, но ВСУ удалось заблокировать врага на рубежах. Также, по словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне готовят наступление на Сумщину.
- Это уже четвертый визит Блинкена в Украину с начала большой войны в 2022 году. Вероятно, госсекретарь встретится и с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.