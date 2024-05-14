Во вторник, 14 мая, глава государства акцентировал на важности поставки систем ПВО со стороны США для защиты Харьковской области после приезда Энтони Блинкена. Кроме того, Зеленский отметил обсуждение соглашения по безопасности с Вашингтоном. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на брифинг.

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Переговоры Блинкена и Зеленского

Вспомнил украинский лидер и о подготовке к мирному саммиту, который состоится в июне. Однако, очевидно, в приоритете пока – поставки вооружения для защиты неба и обсуждение договоренностей по безопасности с Вашингтоном.

Во-первых, решение по пакету – для нас является ключевым, чтобы он прибыл как можно скорее. Во-вторых, противовоздушная оборона. Это самый большой наш дефицит. Я думаю, что это самая большая проблема. Нам надо два Patriot для Харьковской области,

– сказал Зеленский.

В то же время представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что часть американской помощи уже прибыла в Украину, а другая часть – еще в пути, она позволит изменить ситуацию. Собственно, речь идет о программах из 60-миллиардного пакета поддержки.

Перед нами стоит ряд важнейших вопросов на предстоящие месяцы, и мы хотим быть уверены, что вместе со многими другими партнерами, мы сделаем эти следующие месяцы успешными. Мы справимся с проблемами, которые мы имеем, и что мы преодолеваем их все и делаем это вместе,

– констатировал Блинкен.

Обратите внимание! Президент Украины надеется, что Соединенные Штаты помогут Киеву привлечь к участию в Саммите мира максимально большое количество стран. Пройдет мероприятие в Швейцарии 15 и 16 июня 2024 года. Представителей России не будет на переговорном процессе.

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