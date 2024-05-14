Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 14 мая, передает 24 Канал.

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"Мы все восхищаемся вашей стойкостью, вашей силой, вашим лидерством. Мы знаем, что это сложные времена, но мы также знаем, что помощь уже одобрена, она уже едет, она скоро уже прибудет в Украину. И она поможет вам по-настоящему бороться против агрессии России на поле боя", – отметил Блинкен.



Блинкен заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину / Фото ОП

По словам Блинкена, военная помощь изменит ситуацию на поле боя. И союзники настроены обеспечить Украину всем, чтобы ВСУ добились успеха на поле боя.

Со временем Украина встанет на ноги. И в смысле демократии, и в смысле экономики будет свободной, процветающей. И это то, что будет, собственно, лучшее. И мы в США действительно преданы этому. Мы прошли уже долгий путь за эти несколько лет, и мы видим чрезвычайное мужество украинцев,

– подчеркнул Блинкен.



Блинкен заверил в преданности Штатов / Фото ОП

Справка. Последний раз Энтони Блинкен был в Украине в сентябре прошлого года. Сегодняшний визит госсекретаря стал первым после утверждения в конце апреля Конгрессом долгожданного пакета военной помощи Украине на сумму 61 миллиардов долларов.

Военная помощь от США: главное