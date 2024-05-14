Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 14 травня, передає 24 Канал.

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"Ми всі захоплюємося вашою стійкостю, вашою силою, вашим лідерством. Ми знаємо, що це складні часи, але ми також знаємо, що допомога вже схвалена, вона вже їде, вона скоро вже прибуде до України. І вона допоможе вам по-справжньому боротися проти агресії Росії на полі бою", – зазначив Блінкен.



Блінкен запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну / Фото ОП

За словами Блінкена, військова допомога змінить ситуацію на полі бою. І союзники налаштовані забезпечити Україну усім, аби ЗСУ добилися успіху на полі бою.

З часом Україна встане на ноги. І в сенсі демократії, і в сенсі економіки буде вільною, процвітаючою. І це те, що буде, власне, найкраще. І ми в США дійсно віддані цьому. Ми пройшли вже довгий шлях за ці декілька років, і ми бачимо надзвичайну мужність українців,

– наголосив Блінкен.



Блінкен запевнив у відданості Штатів / Фото ОП

Довідка. Востаннє Ентоні Блінкен був в Україні у вересні минулого року. Сьогоднішній візит дежсекретаря став першим після затвердження наприкінці квітня Конгресом довгоочікуваного пакету військової допомоги Україні на суму 61 мільярдів доларів.

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