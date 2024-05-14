Візит Блінкена передбачає переговори з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Будуть обговорювати актуальну ситуацію на фронті, питання безпеки та економічної допомоги.

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Яка мета візиту Блінкена

Блінкен прибув до Києва вранці у вівторок, 14 травня, сподіваючись надіслати "потужний сигнал заспокоєння" українському народу, який переживає надзвичайно важкі часи. Про це агентству заявив американський посадовець, який на умовах анонімності поспілкувався із журналістами, котрі подорожують із Блінкеном.

Місія Секретаря полягає насправді в тому, щоб поговорити про те, як наша додаткова допомога буде здійснюватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхній захист і дати їм змогу все більше відбирати ініціативу на полі бою,

– повідомив один із неназваних чиновників США.

За словами посадовця, Блінкен планує запевнити українських посадовців, включаючи президента Володимира Зеленського, у незмінній підтримці США. Також Держсекретар планує виступити із промовою про майбутнє України.

Зауважимо, що про візит Блінкена до України цього тижня писало видання Politico.

"Поки точний маршрут держсекретаря США невідомий, проте, ймовірно, у вівторок і середу, 14-15 травня, служби безпеки на деякий час перекриють дороги в українській столиці", – зазначили у виданні.