Вашингтон анонсує новий пакет допомоги для Києва найближчими днями. Про це повідомив радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Салліван.

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Пакет за пакетом

У Білому домі продовжують надавати Києву допомогу у рамках схваленого Конгресом законопроєкту про фінансування потреб України у розмірі 60 мільярдів доларів.

США виділять Україні новий пакет допомоги у наступні кілька днів,

– наголосив Салліван.

Крім того, він додав, що частина озброєння, з раніше оголошеного пакету, вже прибула в Україну.

Нагадаємо, що після того, як стало відомо про прорив кордону на півночі Харківщини 10 травня США повідомили про виділення пакету допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Пентагон оприлюднив список озброєння, яке надішлють нашим захисникам. Серед нього: додаткові боєприпаси для Patriot та NASAMS, зенітні ракети Stinger, HIMARS, 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери M113, протитанкові системи Javelin та AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси тощо.