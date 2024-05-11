Джон Кірбі розповів, що частина зброї вже була розміщена на складах у європейських країнах, що дозволило організувати швидке постачання. Для доставки решти озброєння та техніки на поле бою потрібен додатковий час.

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Частина озброєння вже знаходиться на полі бою

Кірбі повідомив, що "деяке" озброєння вже доставлене на позиції ЗСУ та активно використовується.

Дещо з першого пакету оборонної допомоги – який ми оголосили в рамках закону про додаткове фінансування того ж дня, коли президент підписав його – вже потрапило на поле бою, до рук українських військових,

– повідомив радник Білого дому.

Втім, з міркувань безпеки, він не повідомив, яку саме зброю отримали українські захисники.

За словами Кірбі, швидкого постачання вдалося досягти завдяки тому, що частину озброєння було заздалегідь розміщено на складах у європейських державах. Водночас для доставки в Україну решти техніки та зброї знадобиться більше часу.

"Міністерство оборони (США. – 24 Канал) буквально перевертає небо та землю, щоб зробити це якнайшвидше. І зараз ще триває робота над поставками, які залишились у попередньому пакеті", – підкреслив він.

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