Джон Кирби рассказал, что часть оружия уже была размещена на складах в европейских странах, что позволило организовать быструю поставку. Для доставки остального вооружения и техники на поле боя требуется дополнительное время.

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Часть вооружения уже находится на поле боя

Кирби сообщил, что "некоторое" вооружение уже доставлено на позиции ВСУ и активно используется.

Кое-что из первого пакета оборонной помощи – который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его – уже попало на поле боя, в руки украинских военных,

– сообщил советник Белого дома.

Впрочем, из соображений безопасности, он не сообщил, какое именно оружие получили украинские защитники.

По словам Кирби, быстрой поставки удалось достичь благодаря тому, что часть вооружения было заранее размещено на складах в европейских государствах. В то же время, для доставки в Украину остальной техники и оружия понадобится больше времени.

"Министерство обороны (США. – 24 Канал) буквально переворачивает небо и землю, чтобы сделать это как можно быстрее. И сейчас еще продолжается работа над поставками, которые остались в предыдущем пакете", – подчеркнул он.

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