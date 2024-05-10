Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает 24 Канал.

Важно Украина остановит российское наступление, когда получит оружие от США, – Зеленский

"Нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей"

Украинский лидер рассказал, что подробно обсудил ситуацию на фронте. В частности, проинформировал руководительницу Словакии об очередной российской попытке расширить наступательные действия на Востоке – в Донецкой и Харьковской областях.

Также рассказал о наших потребностях, в частности, вооруженных, чтобы сорвать то, что пытается сделать оккупант.

Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки,

– подчеркнул глава нашего государства.

Также добавил, что благодарен каждому лидеру, который помогает нам в этом.

"Поставки есть, но не те объемы, которые были проголосованы"