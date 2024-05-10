Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, передає 24 Канал.
Важливо Україна зупинить російський наступ, коли отримає зброю від США, — Зеленський
"Потребуємо максимальної зосередженості наших друзів"
Український лідер розповів, що детально обговорив ситуацію на фронті. Зокрема, проінформував очільницю Словаччини про чергову російську спробу розширити наступальні дії на Сході – в Донецькій і Харківській областях.
Також розповів про наші потреби, зокрема, збройні, щоб зірвати те, що намагається зробити окупант.
Зараз не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання,
– підкреслив глава нашої держави.
Також додав, що вдячний кожному лідеру, який допомагає нам у цьому.
"Поставки є, але не ті обсяги, які були проголосовані"
- Напередодні Зеленський заявив, що вже не перший день фіксується складна ситуація на фронті. Ініціатива на полі бою наразі в агресора.
- Український лідер зазначив, що перехопити ініціативу можна тільки за умови збільшення постачань озброєння для ЗСУ від західних партнерів.
- Також наголосив, що крім сильних бригад, які виводяться з лінії фронту, мають заходити нові укомплектовані бригади, не просто "хлопці сильні, а хлопці не з голими руками".
- "І тому (відстань, – 24 Канал) між цією допомогою від пункту "А" – голосування в Конгресі або європейської підтримки, і ми всім їм вдячні, до пункту "Б" – України та фронту. Так от, вона вже не в кілометрах, вона на сьогодні – в тижнях і в місяцях. На жаль. І ми це фіксуємо. Так, є поставки, але це не ті обсяги, які були проголосовані", – підкреслив Зеленський.
- Також додав, щойно ці поставки надійдуть, Україна зможе перехопити ініціативу на Сході. На постачання буде потрібно декілька місяців, поки ж наша держава нарощує виробництво власної артилерії й протитанкових ракетних комплексів.