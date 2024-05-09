Детально про заяву Зеленського
Так, є поставки, але не ті об'єми, які були проголосовані. Як тільки вони дійдуть, ми зупинимо їх ініціативу на сході держави,
– сказав він.
Мова про постачання зброї, підтримане Сполученими Штатами Америки.
На жаль, обіцяне озброєння буде в Україні не дуже швидко. Можливо, "пройдуть тижні і місяці", доки це станеться.
Поки ж Сили оборони тримаються завдяки вітчизняній зброї. Держава наростила виробництво, зокрема, артилерії, артилерійських снарядів і дронів, а також ПТРК "Стугна" і "Корсар".