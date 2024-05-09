Про це на другому Міжнародному саміті міст і регіонів заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, передає 24 Канал.

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"Україна – це Європа, а Європа – то є Україна"

Під час свого виступу високопосадовиця прокоментувала майбутнє України як члена Європейського парламенту.

Це та обіцянка, яку ми зробили минулого грудня, та обіцянка, над якою працював Європейський парламент від перших днів. Це обіцянка, яку ми обов'язково дотримаємо. Шлях до вступу, безумовно, буде складним,

– заявила Мецола.

Водночас додала, що український шлях багато в чому є унікальним. Адже треба враховувати невідкладність відбудови української інфраструктури та економіки.

Але Європейський парламент, Європейський Союз буде готовий допомагати. Ми повернемося й відбудуємо разом. Тому що Україна – це Європа, а Європа – то є Україна. І в цьому полягає наше партнерство заради перемоги. Слава Україні!

– підкреслила очільниця Європарламенту.

Зауважимо, що вранці 9 травня Роберта Мецола опублікувала допис у соцмережі X, раніше відомій як твітер. Зокрема, зазначила: "Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європи".

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