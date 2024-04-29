Візит генсека НАТО до Києва став сюрпризом, адже його не анонсували. Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО в липні. Утім, Україну поки не кличуть в Альянс.

До теми Генсек НАТО прибув з неоголошеним візитом до Києва: головні заяви Столтенберга і Зеленського

Генеральний секретар НАТО про зброю для України

Від початку російського вторгнення країни – члени НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку, в тому числі 99% усієї військової допомоги. Водночас я знаю, що серйозні затримки в підтримці означали серйозні наслідки на полі бою. США місяцями не могли узгодити пакет допомоги. А європейські члени Альянсу не змогли доставити боєприпаси в тому обсязі, який ми обіцяли,

– визнав він.

Столтенберг констатував: Сили оборони були змушені економити боєприпаси, тож Росія просунулася вздовж лінії фронту. А бійці ППО змогли збити не всі ракети та дрони. Він сказав, що українці хоробрі та стійкі, але без зброї не повоюєш.

"Та для України ще не пізно здобути перемогу. Більше підтримки буде вже незабаром", – запевнив генсек.

Політик навів приклад США, які все ж спромоглися надати допомогу в 61 мільярд доларів, і Великої Британії, яка "оголосила про свій найбільший в історії пакет допомоги, що включає засоби протиповітряної оборони і мільйони боєприпасів".

Коли обіцянки втілять у реальність

За словами Столтенберга, за постачання зброї в Україну відповідає головнокомандувач Збройних сил США в Європі Крістофер Каволі. Генерал розуміє, наскільки ця потреба критична для ЗСУ, тому робить усе максимально швидко.

"Час має значення. Важливий кожен день", – акцентував генсек.

Також Столтенберг згадав засідання Ради Україна – НАТО і анонсував нові оголошення про передачу зброї.

Та обіцянок недостатньо. Ми повинні бачити постачання зброї. Тому я чітко заявив про це не лише під час зустрічі з президентом Зеленським, а й публічно, бо вважаю, що ми маємо бути чесними і усвідомлювати: коли ми не постачаємо, коли ми затримуємо поставки, то йдеться про життя і смерть. Це має реальні наслідки. Ця війна не є чимось теоретичним. Це те, що відбувається 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І коли ми не постачаємо так, як повинні, українці розплачуються за це,

– наголосив політик.

Він підкреслив: українці платять життям у цій війні, а Захід – грошима. Та найбільшу ціну доведеться сплатити, якщо Путін переможе і захопить Україну.

Цікаво! Західні журналісти вважають, що на спікера Майка Джонсона вплинув не тільки Трамп. Вони назвали слова Зеленського, які пролунали на грудневій зустрічі між українським президентом і спікером Палати представників. Джонсон сприйняв їх як дедлайн, після якого Україна не встоїть.