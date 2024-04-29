Визит генсека НАТО в Киев стал сюрпризом, ведь его не анонсировали. Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в июле. Впрочем, Украину пока не зовут в Альянс.

К теме Генсек НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев: главные заявления Столтенберга и Зеленского

Генеральный секретарь НАТО об оружии для Украины

С начала российского вторжения страны-члены НАТО предоставили Украине беспрецедентную поддержку, в частности, 99% всей военной помощи. В то же время я знаю, что серьезные задержки в поддержке означали серьезные последствия на поле боя. США месяцами не могли согласовать пакет помощи. А европейские члены Альянса не смогли доставить боеприпасы в том объеме, который мы обещали,

– признал он.

Столтенберг констатировал: Силы обороны были вынуждены экономить боеприпасы, поэтому Россия продвинулась вдоль линии фронта. А бойцы ПВО смогли сбить не все ракеты и дроны. Он сказал, что украинцы храбрые и стойкие, но без оружия не повоюешь.

"Но для Украины еще не поздно одержать победу. Больше поддержки будет уже скоро", – заверил генсек.

Политик привел пример США, которые все же смогли оказать помощь в 61 миллиард долларов, и Великобритании, которая "объявила о своем крупнейшем в истории пакете помощи, который включает средства противовоздушной обороны и миллионы боеприпасов".

Когда обещания воплотят в реальность

По словам Столтенберга, за поставки оружия в Украину отвечает главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе Кристофер Каволи. Генерал понимает, насколько эта потребность критическая для ВСУ, поэтому делает все максимально быстро.

"Время имеет значение. Важен каждый день", – акцентировал генсек.

Также Столтенберг вспомнил заседание Совета Украина – НАТО и анонсировал новые объявления о передаче оружия.

Но обещаний недостаточно. Мы должны видеть поставки оружия. Поэтому я четко заявил об этом не только во время встречи с президентом Зеленским, но и публично, потому что считаю, что мы должны быть честными и осознавать: когда мы не поставляем, когда мы задерживаем поставки, то речь идет о жизни и смерти. Это имеет реальные последствия. Эта война не является чем-то теоретическим. Это то, что происходит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И когда мы не поставляем так, как должны, украинцы расплачиваются за это,

– акцентировал политик.

Он подчеркнул: украинцы платят жизнью в этой войне, а Запад – деньгами. Но самую большую цену придется заплатить, если Путин победит и захватит Украину.

Интересно! Западные журналисты считают, что на спикера Майка Джонсона повлиял не только Трамп. Они назвали слова Зеленского, которые прозвучали на декабрьской встрече между украинским президентом и спикером Палаты представителей. Джонсон воспринял их как дедлайн, после которого Украина не устоит.