Созыв соответствующего заседания состоялся по запросу Украиныи. Главные тезисы президента Украины во время выступления – передает 24 Канал.

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Тезисы Зеленского

Владимир Зеленский во время выступления на срочном заседании Совета Украина – НАТО отметил, что наше государство нуждается как минимум в семи Patriot или подобных системах ПВО. Президент подчеркнул, что страны Альянса имеют такие системы и они могут спасти миллионы жизней.

Кроме этого, Украина уже давно говорит о необходимости в миллионе артиллерийских снарядов. Зеленский отметил, что их нужно наконец доставить на передовую.

Путина надо спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным. И это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь везде одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники,

– сказал президент.