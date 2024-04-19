Скликання відповідного засідання відбулося за запитом України. Головні тези президента України під час виступу – передає 24 Канал.

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Тези Зеленського

Володимир Зеленський під час виступу на терміновому засіданні Ради Україна – НАТО наголосив, що 19 квітня Росія вкотре атакувала Україну ракетами. Лише від початку цього року росіяни випустили по Україні понад 1200 ракет та понад 1500 "Шахедів".

Президент вказав, що під час атаки Ірану Ізраїль не залишився наодинці – майже 100% цілей, спрямованих на країну були ліквідовані. Це свідчить про ефективність повітряного щита країн НАТО. За словами президента, він знищив не лише іранські дрони та ракети, а й міфи.

Особливо міф про те, що дії членів НАТО на захист третьої країни від безпілотників і ракет призводить до втягування НАТО у війну і що збиття "Шахедів" або ракет нібито може розглядатися як пряма конфронтація з армією, яка застосувала цю зброю. Для дій союзників на Близькому Сході не було потреби активувати 5-ту статтю, і союзники діяли разом, щоб захистити державу, яка не є членом Альянсу,

– сказав президент.

Зеленський зазначив, що Альянс, який захищає людей і життя у своїх діях має керуватися ідеєю, що всі люди рівні у своїй гідності та правах.

Тому такий дивний вигляд має різниця в рішучості захистити життя та свободу: десь вона сильніша, а десь слабша. Десь "Шахеди" збивають, а десь ті ж "Шахеди" можуть летіти по траєкторії терору. Десь балістичні ракети знищуються, а десь, на жаль, вони досягають своїх цілей,

– сказав він.

За словами президента, Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. Це залежить лише від вибору країн-членів НАТО. Наша держава потребує як мінімум сім Patriot чи подібних систем ППО. Президент наголосив, що країни Альянсу мають такі системи і вони можуть врятувати багато життів.

Окрім цього, Україна вже давно говорить про потребу у мільйоні артилерійських снарядів. Зеленський зазначив, що їх потрібно нарешті доправити на передову. Також Зеленський закликав Альянс передати далекобійну зброю.

Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія,

– сказав він.

Четверта потреба Україні – це авіація. За словами Зеленського, якщо є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, аби подолати російський повітряний флот. Як пояснив президент, справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі.

Останнє, що необхідно нашій державі – це швидкість.

Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень. Прошу вас якнайшвидше розглянути наше прохання про вашу рішучість – кожен із його елементів,

– вказав український лідер.

Виступ Володимира Зеленського на засіданні: дивіться відео

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