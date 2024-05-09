Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із Робертою Мецолою прокоментував надання військової допомоги від партнерів та наголосив на її терміновій потребі, інформує 24 Канал. Український президент заявив, що час тепер вимірюється "не в кілометрах, а у тижнях та місяцях".

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Відстань вимірюється дещо інакше

Український лідер під час спільної пресконференції повідомив, що вже не перший день фіксується складна ситуація на фронті. Водночас ініціатива на полі бою наразі у російських загарбників.

Володимир Зеленський стверджує, що перехопити цю ініціативу можна тільки за умови збільшення постачань озброєння для Збройних Сил України від західних партнерів.

Президент також наголосив, що крім "сильних бригад", які виводяться з лінії фронту, мають заходити нові укомплектовані бригади, не просто "хлопці сильні, а хлопці не з голими руками".

І тому (відстань, – ред.) між цією допомогою від пункту "А" – голосування в Конгресі або європейської підтримки, і ми всім їм вдячні, до пункту "Б" – України та фронту. Так от, вона вже не в кілометрах, вона на сьогодні – в тижнях і в місяцях. На жаль. І ми це фіксуємо. Так, є поставки, але це не ті обсяги, які були проголосовані,

– сказав він.

За його словами, щойно ці поставки надійдуть наша держава зможе перехопити ініціативу на сході. На постачання буде потрібно декілька місяців, поки ж держава нарощує виробництво власної артилерії і протитанкових ракетних комплексів.

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