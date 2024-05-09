Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Робертой Мецолой прокомментировал предоставление военной помощи от партнеров и отметил ее срочной необходимости, информирует 24 Канал. Украинский президент заявил, что время теперь измеряется "не в километрах, а в неделях и месяцах".

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Расстояние измеряется несколько иначе

Украинский лидер во время совместной пресс-конференции сообщил, что уже не первый день фиксируется сложная ситуация на фронте. В то же время инициатива на поле боя пока у российских захватчиков.

Владимир Зеленский утверждает, что перехватить эту инициативу можно только при условии увеличения поставок вооружения для Вооруженных Сил Украины от западных партнеров.

Президент также отметил, что кроме "сильных бригад", которые выводятся с линии фронта, должны заходить новые укомплектованные бригады, не просто "ребята сильные, а ребята не с голыми руками".

И поэтому (расстояние, – ред.) между этой помощью от пункта "А" – голосования в Конгрессе или европейской поддержки, и мы всем им благодарны, до пункта "Б" – Украины и фронта. Так вот, она уже не в километрах, она на сегодня – в неделях и в месяцах. К сожалению. И мы это фиксируем. Да, есть поставки, но это не те объемы, которые были проголосованы,

– сказал он.

По его словам, как только эти поставки поступят наше государство сможет перехватить инициативу на востоке. На поставки потребуется несколько месяцев, пока же государство наращивает производство собственной артиллерии и противотанковых ракетных комплексов.

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