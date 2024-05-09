Также гарант выразил уверенность, что Украина остановит наступление россиян, когда получит оружие от Запада. На поставки потребуется несколько месяцев, пока же государство наращивает производство собственной артиллерии и противотанковых ракетных комплексов.
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Что сказал Зеленский о Путине
Путин не собирается останавливаться. Он живет в информационном аквариуме, который построили его спецслужбы. И у него есть ощущение, что Запад можно расколоть, что все ценности – это просто слова,
– заявил лидер государства.
Зеленский подчеркнул: к сожалению, представители разных стран иногда подтверждают, что санкции против России не такие мощные. А еще находят форматы, как их обходить.
"И даже приходят на инаугурацию человека, который просто ограбил жизнь украинцев, просто забрал нашу жизнь", – сказал Зеленский, вероятно, намекая на посла Франции. К счастью, таких людей не большинство.
Так что вопрос единства остается актуальным.
Куда планирует наступать Россия
Зеленский не назвал конкретные страны. Очевидно, речь о Польше и странах Балтии, ведь именно они входили в состав СССР.
"Что будет дальше делать Путин? Не будет останавливаться. Можно ли его остановить? Это обязательно нужно сделать, потому что он пойдет дальше. Все учились в школах, можем посмотреть географию, понять историю Советского Союза, понять, кто был частью этого Союза, и понять, куда он будет идти", – отметил он.
Остановить Путина надо не только на фронте
Украинский президент сказал, что поставить Путина на место на поле боя – мало. Россиян много, Путину их не жалко. Надо привлечь еще и политическую составляющую. И это должны быть не только санкции, но и Саммит мира.
Как только получится побороть Путина политически – мы уменьшим потери украинцев на поле боя,
– подытожил Зеленский.
Прогнозы разведок относительно возможного наступления Путина на Европу
Интересно, что в ГУР ранее звучали мысли, что НАТО может не удержать восточный фланг, потому что медленно реагирует. В то же время среди стран, на которые может напасть Путин, регулярно появляется и Молдова.
В Польше считают, что Путин может провести мини-операцию против одной из стран Балтии. Например, "зайти в знаменитую Нарву или высадиться на одном из шведских островов".