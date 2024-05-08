Политолог Игорь Рейтерович уточнил 24 Каналу, что фарс в Кремле посетил тот самый представитель Франции, которого накануне вызывали в МИД России, где упрекали, что его страна позволяет резкие высказывания в адрес Москвы. Это похоже на дипломатический троллинг со стороны Парижа.
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Натолкнули Кремль на размышления
Присутствие посла на инаугурации Путина – это продолжение политики Эммануэля Макрона относительно того, что Россия должна находиться в состоянии стратегической неопределенности.
С одной стороны от Франции звучат резкие заявления в адрес России, а с другой она присылает своего посла на инаугурацию. Возможно послу еще и дали инструкцию смотреть на этот фарс с саркастической улыбкой, чтобы еще больше разозлить россиян,
– предположил политолог.
Эти действия Франции наталкивают Кремль на определенные размышления, что они означают. Потому что россияне начинают нервничать из-за этого.
Присутствие представителя Венгрии, Словакии или Кипра на инаугурации – ожидаемо и понятно. У России с этими странами специфические отношения. Однако, по мнению Рейтеровича, приезд посла Франции был неожиданным, и россияне не знали, как на это реагировать. С одной стороны нужно его нужно встретить с уважением, а с другой – неизвестно, что означает этот "жест" Франции.
"У россиян начинается паранойя, ведь они во всем ищут двойное дно и думают о "теории заговора", а потому такая политика Макрона работает. Если бы не приехал посол Франции на инаугурацию Путина, никто бы не удивился. А так президент Макрон в очередной раз привлек внимание к своей стране", – объяснил Игорь Рейтерович.
Больше об инаугурации Путина
- В Кремле 7 мая состоялась церемония инаугурации, которая уже является пятой для Путина. На мероприятии, в частности, присутствовали представители 7 европейских стран, среди которых особенно неожиданным "гостем" был посол Франции.
- Ранее Эммануэль Макрон делал резкие заявления в отношении России, в частности он отмечал возможность ввести в Украину западные войска. Кремль отреагировал на это, вызвав посла Франции в МИД, где ему заявили, что "политика Парижа ведет к эскалации конфликта в Украине и обречена на провал".
- В то же время посол США Линн Трейси не присутствовала на инаугурации Путина, потому что в это время находилась за пределами России. Накануне об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, отметивший, что США не признают так называемые "выборы" в России "свободными и честными", однако признают Путина президентом России.