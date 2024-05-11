Про рішення міністр оборони країни Борис Пісторіус оголосив 9 травня, перебуваючи з візитом у Вашингтоні. Вартість техніки орієнтовно 30 мільйонів доларів.
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Що відомо про 3 HIMARS для України
У п'ятницю (10 травня – 24 Канал) Держдеп схвалив запропонований екстрений продаж HIMARS Україні за орієнтовно 30 мільйонів доларів,
– повідомили журналісти.
За їхніми даними, держсекретар Ентоні Блінкен пояснив, що є надзвичайна ситуація, яка потребує "негайного продажу" Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS. Системи надходитимуть з армійського арсеналу Сполучених Штатів.
Що цьому передувало
- Німеччина 9 травня заявила, що купить в США для України три пускові установки M142 HIMARS. Німецькі ЗМІ писали, що рішення купити Україні РСЗВ Берлін ухвалив ще тоді, коли Конгрес США не міг схвалити законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 мільярдів доларів.
- 10 травня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета допомоги на 400 мільйонів доларів. Він передбачає додаткові боєприпаси для Patriot та NASAMS, а також системи HIMARS, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin, бойові машини піхоти Bradley, артилерійські снаряди, бронетранспортери M113 та багато іншого.
- Окрім того, Канада надасть орієнтовно 55,7 мільйона доларів на ініціативу Німеччини щодо посилення системи протиповітряної оборони України. Рішення про допомогу Берлін ухвалив у квітні 2024 року.