Німеччина придбає для України пускові установки M142 HIMARS. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус, перебуваючи з візитом у Вашингтоні 9 травня.
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Дружній крок
Очільник Міноборони Німеччини наголосив, що його країна спільно з американцями поставить Києву три установки HIMARS. Вони будуть взяті із запасів збройних сил США та оплачені Берліном.
Пісторіус зазначив, що для НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки напад Путіна приховує в собі загрозу для безпеки в Європі та світі.
Нагадаємо, що ще влітку 2022 року наша держава отримала від Вашингтону перші HIMARS. Вони дозволили ЗСУ вражати цілі у ворожому тилу та досягати переваги на фронті.
Загалом Київ отримав від США майже 40 таких установок.
Зазначимо, що HIMARS – це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО, бойових машин тощо. Вона має дуже просунуте ракетне озброєння, як кероване, так і некероване. Дальність стрільби мінімальна становить 45 кілометрів.
Нещодавно ЗМІ підготували список найбільш ефективних атак ЗСУ за часи повномасштабного вторгнення. Значна кількість цих ударів була здійснена завдяки HIMARS.
- Так, в лютому ЗСУ двома ракетами знищили щонайменше 60 ворожих солдатів біля села Трудівське на Донеччині.
- У серпні 2023 року внаслідок "прильоту" по полігону росіян на острові Джарилгач було ліквідовано близько 200 окупантів.
- У Кремінній в липні минулого року HIMARS знищив приблизно сотню ворожих солдатів.
- Від удару по Макіївці у новорічну ніч 2023 року загинуло від ста до чотирьохсот окупантів.