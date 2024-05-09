Німеччина придбає для України пускові установки M142 HIMARS. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус, перебуваючи з візитом у Вашингтоні 9 травня.

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Дружній крок

Очільник Міноборони Німеччини наголосив, що його країна спільно з американцями поставить Києву три установки HIMARS. Вони будуть взяті із запасів збройних сил США та оплачені Берліном.

Пісторіус зазначив, що для НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки напад Путіна приховує в собі загрозу для безпеки в Європі та світі.

Нагадаємо, що ще влітку 2022 року наша держава отримала від Вашингтону перші HIMARS. Вони дозволили ЗСУ вражати цілі у ворожому тилу та досягати переваги на фронті.

Загалом Київ отримав від США майже 40 таких установок.

Зазначимо, що HIMARS – це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО, бойових машин тощо. Вона має дуже просунуте ракетне озброєння, як кероване, так і некероване. Дальність стрільби мінімальна становить 45 кілометрів.

Нещодавно ЗМІ підготували список найбільш ефективних атак ЗСУ за часи повномасштабного вторгнення. Значна кількість цих ударів була здійснена завдяки HIMARS.