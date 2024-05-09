Євген Гаркавий, технічний директор ПАТ "Центренерго", в ефірі телемарафону розповів про поточну ситуацію. Також фахівець спрогнозував, що може статися після нових масованих атак з боку росіян. До речі, є думка, що окупанти б'ють по енергетиці, доки не приїхала американська допомога.

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Що з енергетикою

Починаючи з 22 березня, ворог здійснив масовані атаки на енергосистему. Вони тривають. Основною ціллю ворога є маневрена генерація – теплова та гідрогенерація. Сьогодні в енергосистемі склалася досить важка ситуація. На сьогодні вона контрольована, але подальші атаки можуть призвести до критичної ситуації,

– наголосив Гаркавий.

Коли погода зміниться, стане спекотніше й українці почнуть вмикати кондиціонери, в енергосистемі почнуться проблеми. Доведеться вдатися до віялових відключень.

Чи є відключення світла

Наразі в Україні у вечірні години відключають тільки бізнес і підприємців. Про побутових споживачів поки не йдеться. Але їх також відключатимуть, якщо енергосистема не буде справлятися.

Поради традиційні – економити світло, не вмикати всі потужні прилади, які є в домі. І ще: якщо увечері бачите яскраві вивіски бізнесу – зверніться до компанії, можливо, вони підуть назустріч і зменшать яскравість. Будьмо свідомі!

Як потрібно користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу

Як захистити енергетику

Очевидно, що навіть якщо відновити станції, росіяни знову атакують їх. Повністю закрити об'єкти може лише парасолька ППО, якої, звісно, не вистачить на все. Та й із засоби протиповітряної оборони наразі є проблеми.

Зарадити можуть малі когенераційні електростанції. Вони працюватимуть на місцевому паливі та вироблятимуть як теплову, так й електричну енергію. Таких станцій до початку опалювального сезону в Україні потрібно встановити щонайменше 200 – 300.

Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 Каналу

Як дізнатися про відключення електроенергії у регіонах та де знайти графіки – читайте тут.