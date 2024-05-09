Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що оптимальним варіантом буде встановлення малих електростанцій. Саме вони б забезпечили живлення великих енергооб'єктів.

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Потрібно усвідомлювати загрозу

За словами Рябцева, якщо енергетики та органи місцевого самоврядування не будуть думати з яких джерел можна забезпечити енергоспоживання впродовж літа та опалювального сезону, тоді нестача енергії буде справді велика.

Потрібно розуміти, що, коли забезпечення щільного протиракетного захисту енергетичних об'єктів неможливе, то і відновлювати їх, а саме завозити енергоблоки, потужністю 600 мегаватів з Литви чи Німеччини, немає жодного сенсу.

За відсутності третього рівня захисту, тобто захисту від ракет, без 100% захисту з боку протиповітряної оборони, кожна відновлена теплова електростанція, ймовірно, знову буде зруйнована під час чергової комбінованої атаки,

– зазначив експерт з енергетичних питань.

Є рішення

Для того, щоб прогнози Національного банку не стали реальними, на думку Рябцева, до початку опалювального сезону в Україні потрібно встановити щонайменше 200 – 300 малих когенераційних електростанцій, які працюватимуть на місцевому паливі та вироблятимуть як теплову, так й електричну енергію.

Якщо встановити таку кількість станцій, а їх можна встановити за цей час, є кошти на це і є самі установки, об'єднати в малі системи розподілу для того, щоб можна було забезпечити живлення великих енергооб'єктів та приєднати до енергетичної системи України, тоді прогноз Національного Банку не справдиться,

– підкреслив експерт з енергетичних питань.

Якщо ж вкладати гроші в те, що, ймовірно, попаде під ракетний обстріл Росії, то, за словами Рябцева, Україна буде без електроенергії не лише взимку, а й до опалювального сезону в пік її використання.

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