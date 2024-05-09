Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що оптимальним варіантом буде встановлення малих електростанцій. Саме вони б забезпечили живлення великих енергооб'єктів.
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Потрібно усвідомлювати загрозу
За словами Рябцева, якщо енергетики та органи місцевого самоврядування не будуть думати з яких джерел можна забезпечити енергоспоживання впродовж літа та опалювального сезону, тоді нестача енергії буде справді велика.
Потрібно розуміти, що, коли забезпечення щільного протиракетного захисту енергетичних об'єктів неможливе, то і відновлювати їх, а саме завозити енергоблоки, потужністю 600 мегаватів з Литви чи Німеччини, немає жодного сенсу.
За відсутності третього рівня захисту, тобто захисту від ракет, без 100% захисту з боку протиповітряної оборони, кожна відновлена теплова електростанція, ймовірно, знову буде зруйнована під час чергової комбінованої атаки,
– зазначив експерт з енергетичних питань.
Є рішення
Для того, щоб прогнози Національного банку не стали реальними, на думку Рябцева, до початку опалювального сезону в Україні потрібно встановити щонайменше 200 – 300 малих когенераційних електростанцій, які працюватимуть на місцевому паливі та вироблятимуть як теплову, так й електричну енергію.
Якщо встановити таку кількість станцій, а їх можна встановити за цей час, є кошти на це і є самі установки, об'єднати в малі системи розподілу для того, щоб можна було забезпечити живлення великих енергооб'єктів та приєднати до енергетичної системи України, тоді прогноз Національного Банку не справдиться,
– підкреслив експерт з енергетичних питань.
Якщо ж вкладати гроші в те, що, ймовірно, попаде під ракетний обстріл Росії, то, за словами Рябцева, Україна буде без електроенергії не лише взимку, а й до опалювального сезону в пік її використання.
Росія атакує енергетичну інфраструктуру: коротко
- Найбільша увага ворога зараз зосередженна на українській енергетиці. Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що це для того, аби обмежити оборонно-промисловий потенціал України.
- Президент Володимир Зеленький зауважив, що ворог цілеспрямовано скерував свої снаряди 8 травня по українській енергосистемі. Ворог цілився в українські дамби ГЕС та газову інфраструктуру.
- Голова Держенергонагляду Руслан Слободян повідомив, що внаслідок російських ударів по енергосистемі України є ймовірність підняття тарифу. Слободян наголосив, що збитки від пошкодження енергосистеми уже перевищують 1 мільярд доларів, а ресурсів для відновлення в України недостатньо.