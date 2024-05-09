Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что оптимальным вариантом будет установка малых электростанций. Именно они бы обеспечили питание крупных энергообъектов.

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Нужно осознавать угрозу

По словам Рябцева, если энергетики и органы местного самоуправления не будут думать из каких источников можно обеспечить энергопотребление в течение лета и отопительного сезона, тогда нехватка энергии будет действительно велика.

Нужно понимать, что, когда обеспечение плотной противоракетной защиты энергетических объектов невозможно, то и восстанавливать их, а именно завозить энергоблоки, мощностью 600 мегаватт из Литвы или Германии, нет никакого смысла.

При отсутствии третьего уровня защиты, то есть защиты от ракет, без 100% защиты со стороны противовоздушной обороны, каждая восстановленная тепловая электростанция, вероятно, снова будет разрушена во время очередной комбинированной атаки,

– отметил эксперт по энергетическим вопросам.

Есть решение

Для того, чтобы прогнозы Национального банка не стали реальными, по мнению Рябцева, до начала отопительного сезона в Украине нужно установить не менее 200 – 300 малых когенерационных электростанций, которые будут работать на местном топливе и производить как тепловую, так и электрическую энергию.

Если установить такое количество станций, а их можно установить за это время, есть средства на это и есть сами установки, объединить в малые системы распределения для того, чтобы можно было обеспечить питание крупных энергообъектов и присоединить к энергетической системе Украины, тогда прогноз Национального Банка не сбудется,

– подчеркнул эксперт по энергетическим вопросам.

Если же вкладывать деньги в то, что, вероятно, попадет под ракетный обстрел России, то, по словам Рябцева, Украина будет без электроэнергии не только зимой, но и до отопительного сезона в пик ее использования.

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