Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что оптимальным вариантом будет установка малых электростанций. Именно они бы обеспечили питание крупных энергообъектов.
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Нужно осознавать угрозу
По словам Рябцева, если энергетики и органы местного самоуправления не будут думать из каких источников можно обеспечить энергопотребление в течение лета и отопительного сезона, тогда нехватка энергии будет действительно велика.
Нужно понимать, что, когда обеспечение плотной противоракетной защиты энергетических объектов невозможно, то и восстанавливать их, а именно завозить энергоблоки, мощностью 600 мегаватт из Литвы или Германии, нет никакого смысла.
При отсутствии третьего уровня защиты, то есть защиты от ракет, без 100% защиты со стороны противовоздушной обороны, каждая восстановленная тепловая электростанция, вероятно, снова будет разрушена во время очередной комбинированной атаки,
– отметил эксперт по энергетическим вопросам.
Есть решение
Для того, чтобы прогнозы Национального банка не стали реальными, по мнению Рябцева, до начала отопительного сезона в Украине нужно установить не менее 200 – 300 малых когенерационных электростанций, которые будут работать на местном топливе и производить как тепловую, так и электрическую энергию.
Если установить такое количество станций, а их можно установить за это время, есть средства на это и есть сами установки, объединить в малые системы распределения для того, чтобы можно было обеспечить питание крупных энергообъектов и присоединить к энергетической системе Украины, тогда прогноз Национального Банка не сбудется,
– подчеркнул эксперт по энергетическим вопросам.
Если же вкладывать деньги в то, что, вероятно, попадет под ракетный обстрел России, то, по словам Рябцева, Украина будет без электроэнергии не только зимой, но и до отопительного сезона в пик ее использования.
Россия атакует энергетическую инфраструктуру: коротко
- Наибольшее внимание врага сейчас сосредоточено на украинской энергетике. Аналитики Института изучения войны предположили, что это для того, чтобы ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины.
- Президент Владимир Зеленький отметил, что враг целенаправленно направил свои снаряды 8 мая по украинской энергосистеме. Враг целился в украинские дамбы ГЭС и газовую инфраструктуру.
- Председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян сообщил, что в результате российских ударов по энергосистеме Украины есть вероятность поднятия тарифа. Слободян отметил, что убытки от повреждения энергосистемы уже превышают 1 миллиард долларов, а ресурсов для восстановления в Украине недостаточно.