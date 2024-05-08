Напомним, что россияне этой ночью снова направили на Украину "Шахеды" и ракеты. Захватчики направили свое оружие не только на энергетическую, но и на критическую инфраструктуру нашего государства.

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В каком состоянии энергосистема Украины после атаки врага

Ночь на 8 мая была тяжелой для украинской энергетики. Российские оккупанты не впервые обстреливают энергетические объекты нашего государства. Этой ночью враг в очередной раз терроризировал Украину, нанося удары по таким объектам.

В компании ДТЭК достаточно откровенно намекнули, какая сейчас ситуация с энергосистемой Украины после обстрелов России.

Они опубликовали фотографию в соцсети Х (бывший твитер) сегодня утром.



Как в ДТЭК характеризуют ситуацию с энергосистемой в стране / Фото ДТЭК

Если вам сложно представить, что сейчас с энергосистемой, то мы где-то здесь,

– так подписали фотографию в ДТЭК.

Российская армия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК: что известно