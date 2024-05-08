Напомним, что россияне этой ночью снова направили на Украину "Шахеды" и ракеты. Захватчики направили свое оружие не только на энергетическую, но и на критическую инфраструктуру нашего государства.
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В каком состоянии энергосистема Украины после атаки врага
Ночь на 8 мая была тяжелой для украинской энергетики. Российские оккупанты не впервые обстреливают энергетические объекты нашего государства. Этой ночью враг в очередной раз терроризировал Украину, нанося удары по таким объектам.
В компании ДТЭК достаточно откровенно намекнули, какая сейчас ситуация с энергосистемой Украины после обстрелов России.
Они опубликовали фотографию в соцсети Х (бывший твитер) сегодня утром.
Как в ДТЭК характеризуют ситуацию с энергосистемой в стране / Фото ДТЭК
Если вам сложно представить, что сейчас с энергосистемой, то мы где-то здесь,
– так подписали фотографию в ДТЭК.
Российская армия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК: что известно
- Во время массированного обстрела 8 мая Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК. Там отметили, что серьезно повреждено оборудование.
- Кроме этого, в компании добавили, что это уже пятый массированный обстрел ее энергетических объектов за последние полтора месяца. Последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.
- Добавим, что утром 8 мая министерство энергетики Украины подтвердило информацию о массированную атаку на энергетику. Там отметили, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.