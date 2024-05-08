Нагадаємо, що росіяни цієї ночі знову спрямували на Україну "Шахеди" та ракети. Загарбники спрямували свою зброю не лише на енергетичну, а й на критичну інфраструктуру нашої держави.

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В якому стані енергосистема України після атаки ворога

Ніч на 8 травня була важкою для української енергетики. Російські окупанти не вперше обстрілюють енергетичні об'єкти нашої держави. Цієї ночі ворог вкотре тероризував Україну, завдаючи ударів по таких об'єктах.

У компанії ДТЕК досить відверто натякнули, яка зараз ситуація з енергосистемою України після обстрілів Росії.

Вони опублікували світлину в соцмережі Х (колишній твітер) сьогодні зранку.



Як в ДТЕК характеризують ситуацію з енергосистемою в країні / Фото ДТЕК

Якщо вам складно уявити, що зараз з енергосистемою, то ми десь тут,

– так підписали світлину в ДТЕК.

Російська армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК: що відомо