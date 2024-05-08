Повітряні сили зробили все можливе та знищили 59 засобів повітряного нападу. Однак, на жаль, не обійшлося без влучань. Все, що відомо про цинічний удар противника по Україні – передає 24 Канал.

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Бойовий виліт та дрони

Ще звечора 7 травня близько 23:30 моніторингові канали почали писати про зліт щонайменше трьох Ту-95МС з "Оленьї". Зазначалося, що виліт, ймовірно, бойовий. Приблизно одночасно з цими повідомленнями росіяни почали запускати по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".

Близько 2:20 ворог здійснював імітацію пусків. Вже близько 4 ранку Повітряні сили написали про перші російські ракети в просторі України. Також були повідомлення про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

Приблизно о 6:05 в Україні було оголошено відбої. Проте за 20 хвилин після цього противник підняв у небо винищувач МіГ-31К. За повідомленнями моніторингових пабліків, росіяни запустили "Кинджал" у напрямку Львівської області.

Скільки цілей запустити та вдалося збити

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що під час масованої атаки на Україну 8 травня росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу. Серед них було 55 ракет та 21 ударний безпілотник, а саме:

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із Тамбовської області);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);

4 крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область, акваторія Каспійського моря);

1 крилата ракета "Іскандер-К" (із Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з окупованої Запорізької області);

21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарська, Курська область)

Повітряним силам вдалося знищити більшість повітряних цілей, запущених ворогом, а саме:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Результати нічної роботи ППО 8 травня / Повітряні сили

Удари по енергоструктурі

У Міненерго розповіли, що вночі 8 травня ворог вкотре атакував українську енергоструктуру. Під ударом опинилися об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюють.

Окрім цього, внаслідок атаки було пошкоджено обладнання на одному з об'єктів Укренерго у центральному регіоні. Також у ДТЕК повідомили про атаку на три їхні теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання.

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Атака на Київську область

Близько 4:30 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області. Згодом, вже о 05:05, місцева влада знову опублікувала попередження.

У КМВА розповіли, що для атаки на Київ ворог використав крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, які випускав із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Зокрема, там зазначили, що ракети на столицю заходили з кількох напрямків.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені,

– мовиться у повідомлені.

Проте внаслідок ракетної атаки спалахнула пожежа у Броварах. Мер міста Ігор Сапожко написав про ураження цивільної інфраструктури та двох постраждалих – жінка 1952 р.н. та чоловік 1990 р.н. В стресовому стані та з пошкодженням кінцівок їх доправили до Броварської лікарні.

Атака на Львівську область

Близько 5:05 мер Львова Андрій Садовий повідомив про роботу ППО у регіоні. Росіяни спрямували крилаті ракети на Захід. За повідомленнями моніторингових пабліків, ціллю окупантів став Стрий. Згодом цю інформацію підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він написав, що внаслідок російської атаки постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Окрім цього, Росія вдарила крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. Водночас ворог намагався вразити Львівщину й повторно.

Це сталося о 06:27 – тоді ворог випустив "Кинджал". Критична та житлова інфраструктура не постраждали.

За попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них 8 воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи збили. Дякуємо нашим оборонцям неба,

– написав Козицький.

Станом на зараз інформації про жертв немає

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Інші атаки на українську територію

У Херсоні ворог вдарив по залізничній інфраструктурі. В Укрзалізниці повідомили, що внаслідок ворожих влучань пошкоджені колії та вокзал міста.

Окрім цього, під ударом опинилося й Запоріжжя. За словами голови ОВА Івана Федорова, росіяни поцілили по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування. Попередньо, без постраждалих.

Також об'єкт критичної інфраструктури було пошкоджено й у Кіровоградській області. Андрій Райкович повідомив, що внаслідок удару по Олександрійському районі постраждала 8-річна дитина. Також руйнувань зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів.

Реакція Зеленського на удари

Володимир Зеленський зазначив, що це була символічна масована ракетна атака "нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні".

Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму,

– резюмував очільник держави.

Зеленський зауважив, що наразі усі необхідні служби уже працюють на місцях і ліквідовують наслідки масованої атаки.

Ліквідація наслідків атаки росіян / Фото Володимир Зеленський