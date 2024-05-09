У ніч проти 8 травня російські війська здійснили масовану атаку по об'єктах української енергетичної інфраструктури. Аналітики зауважили, що це вже п'ятий великомасштабний російський ракетний і дроновий удар по українській енергетиці з 22 березня 2024 року. Крім того, впродовж останніх тижнів росіяни посилили удари по українській транспортній інфраструктурі.

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Аналітики назвали ймовірну мету останніх обстрілів Росії

В Інституті вивчення війни переконані, що ворог хоче виснажити Україну перед прибуттям американської безпекової допомоги. А удари по українській транспортній інфраструктурі, які відбуваються останні 7 тижнів, свідчать про те, що окупанти хочуть вивести з ладу українські наземні лінії зв'язку та обмежити потік очікуваної американської допомоги на фронті.

Однак найбільша увага ворога зосереджена все ж на знищені української енергетики. Російські війська продовжують інтенсивно атакувати українські енергетичні об'єкти обмеженими серіями великих ракетних ударів і ударів з безпілотників.

Аналітики припустили, що це для того, аби обмежити оборонно-промисловий потенціал України. Особливо зважаючи на те, що наразі навіть Росія використовує значно більше техніки, ніж здатна виробляти.

Росія використовує старі запаси техніки

Нещодавні супутникові знімки виснажених російських складів військової техніки та озброєнь свідчать про те, що Росія наразі підтримує свої військові зусилля здебільшого внаслідок вилучення зі складів, а не шляхом масштабного виробництва нових транспортних засобів та певних видів озброєнь.

Росія покладається на величезні запаси техніки та іншого обладнання радянських часів, щоб підтримувати операції і втрати під час війни в Україні на рівні, набагато вищому, ніж може забезпечити нинішній російський оборонний фонд, і Росія не зможе мобілізувати свій оборонний фонд для поповнення цих запасів протягом багатьох років,

– зазначають аналітики.