Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що основною проблемою є недостатньо сильна протиповітряної оборони теплових генерацій в Україні. Українці можуть залишитись без електрики якраз у пікові години її використання.

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Не буде повного знеструмлення

За словами Пендзина, повного знеструмлення України не буде. Це Росії не вдасться зробити, адже левова частка електричної енергії виробляється ядерними електростанціями, по яких ніхто не буде бити.

Там сидить МАГАТЕ. Через те, що російська ядерна енергетика також достатньо потужно залежить від МАГАТЕ, ризикувати цим точно ніхто не буде. Тому базовий фон в Україні буде,

– зазначив економіст.

Як є загроза

Росіяни, за словами Пендзина, б'ють по теплових генераціях. Хоч ядерна енергетика і дає постійний фон в мережі, незалежно від рівня споживання електричної енергії, то теплова енергетика є призначена для того, щоб в момент дуже активного споживання електроенергії забезпечувати додаткове її виробництво.

Може статись, що у пікові моменти навантаження у нас не буде генерації, яка буде забезпечувати необхідну кількість електричної енергії в мережі. Імпорт електричної енергії від наших партнерів з Європи не буде перекривати цієї потреби,

– зауважив економіст.

Саме в цей момент може бути відключення електроенергії для побутових споживачів. Українцям потрібно економити електроенергію в пікові години, в момент найбільшого навантаження. Тим часом промислові підприємства пропонують переглядати свої виробничі цикли, аби працювати вдень або вночі, коли немає сильного навантаження на енергетику.

Який є вихід

Теплова генерація в Україні, за словами Пендзина є унікальною. Основні енергоблоки, які працюють в нашій країні, будувались ще за часів Радянського Союзу. Вся Європа пішла шляхом декарбонізації, тобто заморозила всі теплові генерації, тому що вони мають надзвичайно великі викиди газів. Країни Балтії, Східна Німеччина, Чехія готові передати Україні законсервовані у них об'єкти теплової генерації, які там створювались ще за часів Радянського Союзу.

Однак питання в іншому. Привезти сюди можна, поставити можна, але якщо не буде належної протиповітряної оборони, то на цей об'єкт прилетить ракета. Спершу потрібно "монтувати парасолю" ППО,

– підкреслив економіст.

Якраз військова підтримка наших партнерів, а саме постачання ЗРК Patriot, повинна допомогти закрити українське небо над тепловими генераціями.

Інша ситуація, ніж з блекаутами

Пендзин пояснив, що коли в Україні були блекаути, тоді росіяни завдавали ударів по передачах електроенергії, наприклад, високовольтних лініях передач. Тоді знеструмлювались цілі регіони у зв'язку з тим, що генерація працювала, але не могла подати електроенергію.

Тоді українська енергетична система у певний спосіб захистилась, побудувала альтернативні шляхи постачання електричної енергії. Ця ситуація із доведенням енергії до споживача є відпрацьована,

– прокоментував економіст.

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