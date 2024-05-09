Енергосистема зазнала руйнувань

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, особливо критичними є ушкодження ДніпроГЕС, що є великою втратою для України.

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ДніпроГЕС дозволяла балансувати енергосистему, а тепер її дестабілізація зумовлює дефіцит потужності.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова У нас і так дефіцит маневрових потужностей, тому її втрата є дуже відчутною. Крім того, атакою на ДніпроГЕС Росія, по суті, порушила Женевську конвенцію, яка забороняє атакувати ядерні об'єкти, а також гідроелектростанції. Але бачимо, що Росія ні перед чим не зупиняється.

Що буде з енергосистемою надалі

Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина і Польща можуть допомагати Україні, і наразі в Євросоюзі не існує дефіциту електроенергії, а скоріше профіцит. Особливо це спостерігається у травні, завдяки значному розвитку сонячних та вітрових електростанцій.

Чекаємо на стабільну підтримку протягом весни та літа, а взимку і восени можливі деякі труднощі. Важливо, що Україна намагається укласти угоди з Європейською мережею системних операторів (ENTSO-E) для збільшення ліміту імпорту електроенергії до 2,5–3 тисяч мегават,

– пояснює Омельченко.

Зауважте! Від початку війни залишилося лише 25-30% наших енергетичних потужностей, і вже сьогодні Україна стикається з плановими відключеннями, які впливають на промисловість та комерційні установи з 18 до 23 години. Ймовірно, згодом це впливатиме й на населення, залежно від споживання.

В Україну зараз активно завозяться малі електростанції з Європи, включаючи поршневі газові, газотурбінні та когенераційні установки. Їх необхідно швидко інтегрувати в енергосистему, адже часу на розкачку немає. Спрощення процедури приєднання цих установок є логічним та невідкладним.

Я вважаю, НКРЕКП необхідно ухвалити 2 рішення. Перше – рішення про скасування чи значне підвищення прайс-кепів на ринку "на добу наперед" для того, щоб штучно не обмежувався імпорт електроенергії в Україну. Особливо це буде необхідно в осінньо-зимовий період. І друге – це все ж таки наважитися і забезпечити досягнення всіх цін на електроенергію для всіх категорій споживачів до ринкового рівня, в тому числі й для населення,

– пояснює експерт.

За його словами, через значні пошкодження Укренерго та ремонти Енергоатому, компанії не в змозі компенсувати цінову різницю для населення. Без коригування тарифів компанії не зможуть ефективно готуватися до зимового періоду. Однак збільшення цін має бути поступовим, не у 2,5 або 3 рази одразу.