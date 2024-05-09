Энергосистема подверглась разрушениям

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, особенно критическими являются повреждения ДнепроГЭС, что является большой потерей для Украины.

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ДнепроГЭС позволяла балансировать энергосистему, а теперь ее дестабилизация приводит к дефициту мощности.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова У нас и так дефицит маневровых мощностей, поэтому ее потеря очень ощутима. Кроме того, атакой на ДнепроГЭС Россия, по сути, нарушила Женевскую конвенцию, которая запрещает атаковать ядерные объекты, а также гидроэлектростанции. Но видим, что Россия ни перед чем не останавливается.

Что будет с энергосистемой в дальнейшем

Молдова, Румыния, Венгрия, Словакия и Польша могут помогать Украине, и сейчас в Евросоюзе не существует дефицита электроэнергии, а скорее профицит. Особенно это наблюдается в мае, благодаря значительному развитию солнечных и ветровых электростанций.

Ждем стабильную поддержку в течение весны и лета, а зимой и осенью возможны некоторые трудности. Важно, что Украина пытается заключить соглашения с Европейской сетью системных операторов (ENTSO-E) для увеличения лимита импорта электроэнергии до 2,5–3 тысяч мегаватт,

– объясняет Омельченко.

Заметьте! С начала войны осталось лишь 25-30% наших энергетических мощностей, и уже сегодня Украина сталкивается с плановыми отключениями, которые влияют на промышленность и коммерческие учреждения с 18 до 23 часов. Вероятно, впоследствии это будет влиять и на население, в зависимости от потребления.

В Украину сейчас активно завозятся малые электростанции из Европы, включая поршневые газовые, газотурбинные и когенерационные установки. Их необходимо быстро интегрировать в энергосистему, ведь времени на раскачку нет. Упрощение процедуры присоединения этих установок является логичным и неотложным.

Я считаю, НКРЭКУ необходимо принять 2 решения. Первое – решение об отмене или значительное повышение прайс-кепов на рынке "на сутки вперед" для того, чтобы искусственно не ограничивался импорт электроэнергии в Украину. Особенно это будет необходимо в осенне-зимний период. И второе – это все же решиться и обеспечить достижение всех цен на электроэнергию для всех категорий потребителей до рыночного уровня, в том числе и для населения,

– объясняет эксперт.

По его словам, из-за значительных повреждений Укрэнерго и ремонтов Энергоатома, компании не в состоянии компенсировать ценовую разницу для населения. Без корректировки тарифов компании не смогут эффективно готовиться к зимнему периоду. Однако увеличение цен должно быть постепенным, не в 2,5 или 3 раза сразу.