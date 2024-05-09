Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів.
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Росіяни знищують критичну інфраструктуру
Наразі дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.
На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів,
– повідомили в Укргідроенерго.
Там також наголосили, що зараз підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі.