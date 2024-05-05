У вправних руках українських захисників західна зброя стає ще смертоноснішою. А скоро наша держава отримає від Rheinmetall далекобійні снаряди до артилерії, такі потрібні на фронті. Деякі прототипи зброї сягають ста кілометрів.

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Які удари ЗСУ були найбільш відчутні для росіян

Україна знищила відразу сто російських військових за допомогою ракет ATACMS 1 травня 2024. Це сталося в Луганській області. Бійці ударили, імовірно, трьома чи чотирма ракетами по полігону окупантів у селі Рогове. Один із боєприпасів уразив сто ворогів.

Завдяки HIMARS ударили по роті окупантів, які чекали на генерала біля села Трудівське на Донеччині. Тоді, в лютому 2024-го, двома ракетами знищили щонайменше 60 ворожих солдатів.

Під час удару по селу Гладківка Херсонської області 10 листопада 2023 року було знищено 70 ворожих солдатів. ЗСУ били по колоні вантажівок далеко від лінії фронту.

Удар по ВДК "Новочеркаськ" 26 грудня 2023 року стався в доці Феодосії. 33 моряки зникли безвісти, 19 були поранені. Є версія, що корабель атакували ракети Storm Shadow, а сам він був завантажений "Шахедами".

HIMARS ударили по окупованому острову Джарилгач у Чорному морі на Херсонщині. Причому не просто по острову, а по полігону росіян. Це сталося у серпні 2023-го. Вважається, що задвохсотилося 200 окупантів.

У Кремінній в липні 2023 року HIMARS не дав послухати ворожим солдатам промову командира. Імовірно, загинуло близько сотні солдатів.

Яскравим став удар по Макіївці у новорічну ніч – 2023. Загинуло від ста до чотирьохсот окупантів – цифри різняться, бо Росія приховує втрати. Відпрацював також HIMARS.

На початку війни, у травні-2022, ворог не зміг переправитися через Сіверський Донець. Гаубиці М777 знищили понтонні мости.

Крейсер "Москва" за відомою адресою відправили теж у 2022-му, в квітні. Україна заявила, що всі п'ятсот моряків потрапили на тризубець "Нептуна". Таким чином, удару було завдано не із західної зброї.