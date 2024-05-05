Станом на зараз російські загарбники активно атакують у районі Бахмута, Авдіївки та Новопавлівки, які розташовані у Донецькій області. Про це в етері телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Дивіться також Все дуже погано, – Андрющенко вказав на загрозу від нової залізниці росіян

Ворог має тактичні успіхи на деяких ділянках фронту

Як розповів Волошин, "найгарячішими" напрямками наразі є Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. За його словами ситуація на фронті за останній тиждень "відносно загострилась". Наразі тривають важкі бої, але ситуація контрольована Збройними Силами України.

Речник ОСУВ "Хортиця" також зауважив, що російські загарбники намагаються перехопити стратегічну ініціативу, а також прорвати лінію фронту. Окупанти зосередили свої зусилля саме на трьох вищезгаданих напрямках, створивши певну перевагу у силах та засобах.

Ворог також атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках має тактичні успіхи. Але останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки,

– наголосив Волошин.

Він додав, що водночас російська армія не припиняє спроб штурмувати позиції українських захисників, використовуючи різні види озброєння, серед яких – артилерія, танки та безпілотники.

"Також за останні дні ворог активно став використовувати авіацію для завдавання ракетно-бомбових ударів", – уточнив спікер.

Наразі окупанти наступають на Часів Яр: коротко