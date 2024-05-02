Окупантам дуже хочеться закріпитися у місті до 9 травня. Точніше, такий дедлайн їм виставив Владімір Путін. Військовий експерт Владислав Селезньов в етері 24 Каналу наголосив, що це залишиться черговою мрією російського диктатора.

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Нереалістичний дедлайн

Часів Яр на Донеччині безперервно атакують окупанти, намагаючись захопити населений пункт. Місто стирають з лиця землі, як це раніше робили з Бахмутом та Авдіївкою. Російська армія не полишає надій окупувати Часів Яр до чергової "сакральної дати" – 9 травня.

Такі дедлайни ставить Владімір Путін, але він дивакуватий мрійник. Колись він за 3 доби мріяв взяти Київ, а за тиждень – всю Україну. Очевидно, що план щодо повної окупації Часового Яру (до 9 травня – 24 Канал) абсолютно нереальний,

– наголосив Владислав Селезньов.

Впродовж довгого часу росіяни кидали усі сили на "м'ясні" штурми, намагаючись взяти під контроль східну частину Часового Яру. Водночас зараз тактика окупантів може змінитися.

Часів Яр: дивіться на карті

"Ймовірно, зараз ворог діятиме витонченіше. Він намагатиметься обійти з флангів наш гарнізон, який боронить Часів Яр, з півночі та півдня. Південніше ситуація нестабільна та визначається тотальною перевагою ворожої армії", – пояснив військовий експерт.

На цій ділянці фронту у ворога втричі більше техніки та щонайменше у 6 – 7 разів більше особового складу. До того ж російське командування абсолютно не зважає на супутні втрати, їм важливий лише результат – захоплення Часового Яру до визначної для Путіна дати.

"З огляду на те, що український гарнізон у Часовому Яру займає панівні висоти, то бачить рух ворожих сил. Використовуючи артилерійську компоненту та FPV-дрони, наші воїни тримають оборонні рубежі. Хоч, звісно, ресурсів ніколи не буває забагато", – підкреслив Селезньов.

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