Окупантам дуже хочеться закріпитися у місті до 9 травня. Точніше, такий дедлайн їм виставив Владімір Путін. Військовий експерт Владислав Селезньов в етері 24 Каналу наголосив, що це залишиться черговою мрією російського диктатора.
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Нереалістичний дедлайн
Часів Яр на Донеччині безперервно атакують окупанти, намагаючись захопити населений пункт. Місто стирають з лиця землі, як це раніше робили з Бахмутом та Авдіївкою. Російська армія не полишає надій окупувати Часів Яр до чергової "сакральної дати" – 9 травня.
Такі дедлайни ставить Владімір Путін, але він дивакуватий мрійник. Колись він за 3 доби мріяв взяти Київ, а за тиждень – всю Україну. Очевидно, що план щодо повної окупації Часового Яру (до 9 травня – 24 Канал) абсолютно нереальний,
– наголосив Владислав Селезньов.
Впродовж довгого часу росіяни кидали усі сили на "м'ясні" штурми, намагаючись взяти під контроль східну частину Часового Яру. Водночас зараз тактика окупантів може змінитися.
Часів Яр: дивіться на карті
"Ймовірно, зараз ворог діятиме витонченіше. Він намагатиметься обійти з флангів наш гарнізон, який боронить Часів Яр, з півночі та півдня. Південніше ситуація нестабільна та визначається тотальною перевагою ворожої армії", – пояснив військовий експерт.
На цій ділянці фронту у ворога втричі більше техніки та щонайменше у 6 – 7 разів більше особового складу. До того ж російське командування абсолютно не зважає на супутні втрати, їм важливий лише результат – захоплення Часового Яру до визначної для Путіна дати.
"З огляду на те, що український гарнізон у Часовому Яру займає панівні висоти, то бачить рух ворожих сил. Використовуючи артилерійську компоненту та FPV-дрони, наші воїни тримають оборонні рубежі. Хоч, звісно, ресурсів ніколи не буває забагато", – підкреслив Селезньов.
Детальніше про ситуацію в Часовому Яру
- Російські окупанти продовжують серйозно тиснути на Часів Яр. Відомо, що бої тривають уже на кордонах міста. Втім окупантам не вдається прорватися до каналу Сіверський Донець – Донбас, який важливий для подальшого просування Донеччиною. В ОСУВ "Хортиця" наголошують, що ситуація контрольована.
- Офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков повідомив, що росіяни уже кинули всі сили на для захоплення Часового Яру. На думку офіцера, окупанти фізично не зможуть взяти населений пункт до бажаної дати, тому доведеться вигадувати нову.
- Цікаво, що подекуди росіян відправляють у штурми без зброї. Зафіксовані випадки, коли окупанти йшли з палицями та іншими підручними предметами, які імітують наявність зброї. Російське командування ставить "неймовірне" завдання перед особовим складом – здобути зброю у бою.