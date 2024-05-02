Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, окупанти намагаються знайти слабкі місця в українській обороні, та не можуть "стрибнути вище голови".
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"Росіяни не можуть стрибнути вище своєї голови. Тобто вони вже до цього (захоплення Часового Яру – ред. 24 Канал) задіяли повністю всі ресурси на нашому напрямку, кидають все, що тільки можна, щоб знайти нашу слабину і продавити оборону", – сказав він.
Речник упевнений, що росіяни не зможуть захопити місто Часів Яр до сакральної для них дати 9 травня.
Ситуація на фронті, поблизу Часового Яру: показуємо на карті
"Більше зробити вони не зможуть, до чергової сакральної дати у них взагалі нічого не вийде, і росіянам доведеться знову придумувати нову дату і переносити строки для того, щоб їхній електорат чогось очікував", – заявив представник Сил оборони України.
Ситуація на фронті: акутально
- Російські війська в останні місяці посилили наступ на сході України. Після того, як ворог захопив Авдіївку, спроби продавити оборону ЗСУ на цьому напрямку продовжуються.
- Також росіяни активізувалися і на Бахмутському напрямку – на місті Часів Яр. У ЗСУ констатують, якщо у росіян будуть успіху – їм відкриється шлях на Краматорську агломерацію.
- У квітні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що вище військове керівництво Росії поставило завдання своїм солдатам захопити Часів Яр до 9 травня.