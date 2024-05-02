Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, окупанти намагаються знайти слабкі місця в українській обороні, та не можуть "стрибнути вище голови".

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"Росіяни не можуть стрибнути вище своєї голови. Тобто вони вже до цього (захоплення Часового Яру – ред. 24 Канал) задіяли повністю всі ресурси на нашому напрямку, кидають все, що тільки можна, щоб знайти нашу слабину і продавити оборону", – сказав він.

Речник упевнений, що росіяни не зможуть захопити місто Часів Яр до сакральної для них дати 9 травня.

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"Більше зробити вони не зможуть, до чергової сакральної дати у них взагалі нічого не вийде, і росіянам доведеться знову придумувати нову дату і переносити строки для того, щоб їхній електорат чогось очікував", – заявив представник Сил оборони України.

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