Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олега Калашникова в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, оккупанты пытаются найти слабые места в украинской обороне, и не могут "прыгнуть выше головы".

Смотрите также Ситуация серьезно изменилась, россияне продвинулись в Архангельском: карта боевых действий 2 мая

"Россияне не могут прыгнуть выше своей головы. То есть они уже до этого (захват Часового Яра – ред. 24 Канал) задействовали полностью все ресурсы на нашем направлении, бросают все, что только можно, чтобы найти нашу слабину и продавить оборону", – сказал он.

Спикер уверен, что россияне не смогут захватить город Часов Яр до сакральной для них даты 9 мая.

Ситуация на фронте, вблизи Часового Яра: показываем на карте

"Больше сделать они не смогут, до очередной сакральной даты у них вообще ничего не получится, и россиянам придется снова придумывать новую дату и переносить сроки для того, чтобы их электорат чего-то ожидал", – заявил представитель Сил обороны Украины.

Ситуация на фронте: аккутально