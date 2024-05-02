Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олега Калашникова в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, оккупанты пытаются найти слабые места в украинской обороне, и не могут "прыгнуть выше головы".
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"Россияне не могут прыгнуть выше своей головы. То есть они уже до этого (захват Часового Яра – ред. 24 Канал) задействовали полностью все ресурсы на нашем направлении, бросают все, что только можно, чтобы найти нашу слабину и продавить оборону", – сказал он.
Спикер уверен, что россияне не смогут захватить город Часов Яр до сакральной для них даты 9 мая.
Ситуация на фронте, вблизи Часового Яра: показываем на карте
"Больше сделать они не смогут, до очередной сакральной даты у них вообще ничего не получится, и россиянам придется снова придумывать новую дату и переносить сроки для того, чтобы их электорат чего-то ожидал", – заявил представитель Сил обороны Украины.
Ситуация на фронте: аккутально
- Российские войска в последние месяцы усилили наступление на востоке Украины. После того, как враг захватил Авдеевку, попытки продавить оборону ВСУ на этом направлении продолжаются.
- Также россияне активизировались и на Бахмутском направлении – на городе Часов Яр. В ВСУ констатируют, если у россиян будут успеха – им откроется путь на Краматорскую агломерацию.
- В апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что высшее военное руководство России поставило задачу своим солдатам захватить Часов Яр до 9 мая.