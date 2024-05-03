Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist розповів, що відкриває для Росії захоплення Часового Яру.

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Росія може захопити Часів Яр

Заступник начальника ГУР Міноборони України вважає, що з часом росіяни захоплять Часів Яр. Журналісти процитували Скібіцького, який заявив виданню, що "ймовірно, це лише питання часу, коли це місто впаде так само, як Авдіївка", яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.

Звичайно, не сьогодні – завтра, але все залежить від наших резервів і запасів,

– сказав він.

Також, за словами Скібіцького, російська армія вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як "єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням".

Важливо! За словами Скібіцького, захоплення Часового Яру відкриє росіянам шлях на останні великі міста Донецької області.

Що відомо про плани ворога

Скібіцький переконаний, що Росія має незмінне завдання з 2022 року – захопити всі східні райони Донецької та Луганської областей України.

Він також підтвердив, що Росія отримала наказ "взяти щось" до помпезного святкування Дня перемоги в Москві 9 травня. При цьому Скібіцький уточнив, що якщо це не вдасться, то другий "дедлайн" для ворога – до візиту Путіна до Пекіна на тиждень пізніше.

Представник ГУР наголосив, що наша проблема наразі дуже проста – нестача зброї.

Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими,

– сказав Скібіцький.

The Economist зазначило, що Росія вже здобула тактичний успіх на південному заході в селі Очеретине. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони й створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів.

Водночас за словами видання, Україна перебуває на певному шляху до стабілізації ситуації, в той час, як Росія кидає "все", що має, щоб досягти більшого успіху.

Ворог вийшов на межу Часового Яру