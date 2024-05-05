По состоянию на сейчас российские захватчики активно атакуют в районе Бахмута, Авдеевки и Новопавловки, которые расположены в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
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Враг имеет тактические успехи на некоторых участках фронта
Как рассказал Волошин, "горячими" направлениями сейчас являются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. По его словам ситуация на фронте за последнюю неделю "относительно обострилась". Сейчас продолжаются тяжелые бои, но ситуация контролируется Вооруженными Силами Украины.
Представитель ОСУВ "Хортица" также отметил, что российские захватчики пытаются перехватить стратегическую инициативу, а также прорвать линию фронта. Оккупанты сосредоточили свои усилия именно на трех вышеупомянутых направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах.
Враг также атакует по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеет тактические успехи. Но в последнее время происходит динамическое изменение обстановки,
– подчеркнул Волошин.
Он добавил, что в то же время российская армия не прекращает попыток штурмовать позиции украинских защитников, используя различные виды вооружения, среди которых – артиллерия, танки и беспилотники.
"Также за последние дни враг активно стал использовать авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов", – уточнил спикер.
Сейчас оккупанты наступают на Часов Яр: коротко
- Ранее представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что у Часового Яра Кремль сосредоточил около 25 тысяч своих военных. Враг пытается подводить новые воинские части, доукомплектовывает их и на разных участках фронта это происходит не одинаково.
- Он добавил, что по его информации, враг мог сосредоточить у Часового Яра группировку, которая состоит из около 20 – 25 тысяч российских военнослужащих. Кроме того, оккупанты активно обстреливают город из артиллерии, а также используют FPV-дроны.
- Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что, вероятно, Россия таки оккупирует этот населенный пункт. Это может быть лишь вопросом времени. Однако все зависит от резервов и запасов ВСУ.
- Россияне продолжают давить на город, ведь хотят захватить Часов Яр до 9 мая. В то же время военные эксперты отмечают, что такие "мечты" российского диктатора – неосуществимы, и россияне не смогут оккупировать город до сакральной даты.